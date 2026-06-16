Взрывы у моря и сирены: туристка из Сибири раскрыла ужасы отпуска в Сочи

Отпуск в Сочи, который должен был стать долгожданной передышкой от рабочих будней, превратился для жительницы Кемерова в настоящее испытание, узнала редакция VSE42.Ru . Вместо спокойных прогулок у моря туристкам пришлось привыкать к утренним сиренам, тревожным сообщениям и громким звукам со стороны побережья.

По словам кемеровчанки, путешествие началось с неприятностей еще до прибытия на курорт. Рейс из Новосибирска в Сочи задержали почти на сутки, однако эти неудобства быстро отошли на второй план.

Первое серьезное потрясение ожидало девушек уже утром после приезда. Около шести часов они проснулись от громкого сигнала тревоги. Как выяснилось, подобные сигналы звучали практически ежедневно. Кроме того, на мобильные телефоны регулярно поступали уведомления от МЧС о беспилотной, авиационной и ракетной опасности.

Особенно запомнились два эпизода во время прогулок вдоль моря. По словам кемеровчанки, неожиданно со стороны побережья раздались мощные взрывы. По ее словам, больше всего тревоги было из-за утренних сирен, оповещений, а также громких звуков, похожих на взрывы, со стороны моря. Не менее странной для сибирячки было наблюдать за спокойной реакцией местных.

«Мы гуляли по набережной и вдруг услышали очень громкие взрывы со стороны моря. Звук был настолько сильным, что мы обе были в шоке и не знали, куда бежать», — вспоминает жительница Кузбасса.

Однако больше самих тревожных событий путешественниц поразило поведение местных жителей и других отдыхающих. Несмотря на сирены и предупреждения, люди продолжали гулять, отдыхать на пляжах и проводить время в кафе.

По мнению туристки, многие жители Сочи уже привыкли к подобной обстановке, а часть гостей курорта старается не обращать внимания на происходящее, чтобы не омрачать отпуск.

Несмотря на пережитые волнения, путешествие завершилось без происшествий. Обратный перелет прошел по расписанию, и кемеровчанка вместе с подругой благополучно вернулась домой.

Система оповещения населения в курортных городах Краснодарского края включает не только сирены, но и массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны. Такие уведомления позволяют оперативно информировать жителей и туристов о потенциальных угрозах и рекомендуемых мерах безопасности.