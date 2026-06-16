ИИ отчислил, ограбил и позвонил с угрозами: как нейросети оказались в центре судебных скандалов

Российские суды вплотную занялись искусственным интеллектом. Детекторы ИИ отчисляют студентов, нейросети используют, чтобы лишить журналистов авторских прав, а роботы-коллекторы звонят должникам, не называя себя машинами. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобрало три резонансных дела — и выяснил, что закон в этой схватке пока явно не успевает за технологиями.

Один диплом — три результата

Детектор ИИ проверил один и тот же диплом три раза и каждый раз выдал разный результат: сначала 41,91%, затем больше 70%, потом — всего 11,92%. Московский вуз выбрал второй, самый высокий показатель и отчислил студентку. Третью проверку администрация отклонила с формулировкой «опоздала»: девушка загрузила файл в воскресенье.

Верховный суд Татарстана с такой логикой не согласился. Воскресная загрузка по статье 193 Гражданского кодекса автоматически переносится на ближайший рабочий день — а значит, диплом был сдан вовремя. Суд восстановил студентку на четвертом курсе и обязал вуз допустить работу к защите при условии оригинальности от 50%. Вуз также выплатит 40 тысяч рублей моральной компенсации и 20 тысяч штрафа.

Попутно выяснился неловкий факт: научный руководитель призналась, что «не осведомлена о принципах работы системы» проверки. Старший юрист компании «Принцип» Ксения Зайцева объяснила, почему детектор в принципе не может быть основанием для отчисления: «Детектор дает статистическую оценку, а не констатацию факта. Нельзя отчислить студента только из-за детектора ИИ — это может быть лишь сопутствующий фактор. Все сомнения трактуются в пользу студента».

Директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов добавил, что сама природа детекторов делает их ненадежными. По его словам, системы, которые пытаются выявить работу ИИ, опираются на паттерны. Чем дальше люди идут, тем меньше таких паттернов остается. Текст можно привести к состоянию, неотличимому от человеческого.

Пресс-релиз — не авторский текст

Главный редактор Инна Чумичкина обнаружила, что конкурент без спроса перепечатал 15 ее материалов. Первая инстанция встала на ее сторону и присудила 75 тысяч рублей. Апелляция отменила решение.

Сторона ответчика представила неожиданный аргумент: анализ текстов, выполненный ChatGPT. Нейросеть не обнаружила в статьях Чумичкиной «признаков оригинальности и авторского стиля». Суд согласился: перепечатки официальных пресс-релизов ведомств авторским текстом не являются. Решение вступило в силу.

Мясоедов признает, что какой-то общей, единой практики, в подобных делах пока почти нет.

«Проблема в том, что модели построены так, что человек не всегда может понять, откуда они взяли вывод. Возникают галлюцинации, референсы на недостоверные источники. Как действовать — пока не ясно. Должен быть вспомогательный инструмент. Поэтому серьезно смотреть на это как на полноценный инструмент рановато», — отметил эксперт.

Робот не представился

Банк запустил робота-коллектора для обзвона должников. Алгоритм имитировал живой разговор так, что собеседник не догадывался: с ним говорит машина. Проблема в том, что закон требует письменного согласия клиента на такой формат общения. Согласия у банка не было.

Суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей и уточнил: голосовой робот, ведущий диалог как человек, — это полноценное взаимодействие, а не просто «автоматическое сообщение». Зайцева пояснила общий принцип:

«За ошибки электронных систем всегда отвечает тот, кому они принадлежат. В банковской сфере — это банк. И это регулируется законодательством».

Все три истории объединяет одно: закон реагирует на ИИ медленнее, чем тот успевает наломать дров. Единой судебной практики по таким делам пока нет — каждый случай суды разбирают как прецедент.

Мясоедов видит выход в обязательной маркировке генеративного контента на законодательном уровне.