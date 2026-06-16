«Неправильный» вход в лифт: во Владивостоке мужчина избил 14-летнего подростка на глазах его 6-летнего брата

Во Владивостоке местный житель жестоко избил 14-летнего подростка в лифте и подъезде из-за того, что школьник, по его мнению, «неправильно» зашел в кабину. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел в одном из жилых домов. Мужчине не понравилось, что мальчик задел его, выходя из лифта. Несмотря на то что ребенок извинился, мужчина ворвался в кабину и начал наносить удары. Затем он вытащил подростка в подъезд и продолжил избиение. Все это происходило на глазах шестилетнего брата потерпевшего.

Прибывшие медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Ребенок госпитализирован. Семья пострадавшего намерена обратиться в полицию с заявлением о привлечении нападавшего к ответственности.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало. В социальных сетях разгорелось обсуждение случившегося. Местные жители требуют найти и наказать агрессора, указывая на недопустимость применения насилия к детям из-за бытовых конфликтов.

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