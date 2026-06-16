Директор Леонтьева назвал информацию о «двойных тарифах» ерундой

Накануне в СМИ появились данные о том, что Леонтьев запрашивает за концерты для россиян минимум 17 млн рублей, тогда как для иностранных заказчиков выступление обходится в 12 млн рублей. Чигирев назвал эти обвинения «ерундой» и подчеркнул, что никакой разницы в стоимости для российских и иностранных зрителей не существует.

При этом артист действительно пересмотрел свою гастрольную политику. По информации источников, Леонтьев почти полностью отказался от сольных корпоративов по состоянию здоровья. Длительные перелеты между континентами даются 77-летнему певцу тяжело: в дороге у него болит голова, усиливаются перепады давления и растет нагрузка на сосуды.

Напомним, что в 2024 году Леонтьев объявил о завершении карьеры. Однако он продолжает изредка выступать за границей и на мероприятиях друзей. Например, в августе 2025 года певец принял участие в фестивале «Новая волна» в Казани по приглашению композитора Игоря Крутого.

Ранее сообщалось, что иноагент Оксимирон* неожиданно отменил концерт в Дании.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.