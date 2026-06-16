Что не так с этим мужчиной? Вся правда о «человеке со смартфоном» на фотографии 1943 года

Фотография времен Второй мировой войны вновь разошлась по соцсетям из-за детали, которую некоторые пользователи посчитали доказательством путешествий во времени. На снимке 1943 года мужчина держит возле уха небольшой предмет, напоминающий современный телефон, пишет Daily Mail.

Кадр сделали на оживленной улице Рейкьявика, столицы Исландии, где среди прохожих находились американские военнослужащие. Неизвестный мужчина в пальто, шарфе и необычном головном уборе стоит в стороне от толпы, прижав руку к уху.

Снимок еще в 2016 году опубликовал Кристьян Хоффман, чья семья хранила его десятилетиями. Он предположил, что человек разговаривает по мобильному телефону. Однако первый коммерческий сотовый аппарат появился только в 1983 году — через 40 лет после создания фотографии.

Пользователи предложили более приземленные версии: мужчина мог проверять наручные часы или держать небольшой радиоприемник. Правда, компактные транзисторные радиоприемники появились лишь в следующем десятилетии.

Скептики также напомнили, что без сотовых вышек мобильный телефон в 1943 году все равно был бы бесполезен. Один из комментаторов пошутил, что человек просто почесал ухо, а спустя 83 года его записали в путешественники во времени.

Похожий спор ранее вызвала запись боя Майка Тайсона 1995 года, на которой зритель будто бы снимает происходящее смартфоном. Позднее предмет объяснили ранней моделью компактной видеокамеры. У старой фотографии из Исландии столь же эффектной, но проверенной версии пока нет — как нет и доказательств вмешательства гостей из будущего.