«Неудачи будут преследовать вечно»: Артемий Лебедев проклял будущего покупателя своей квартиры в Киеве

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение украинских властей выставить его квартиру в Киеве на торги. В выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он высказался о грядущем аукционе и его инициаторах.

Лебедев заявил, что любой человек, который приобретет его недвижимость, обречен на постоянные неудачи и беды до тех пор, пока не вернет квартиру законному владельцу. Дизайнер также выразил крайнее недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого он лишился жилья, и в резкой форме пожелал ему самых тяжелых последствий.

Ранее председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха сообщил, что квартира Лебедева будет продана на аукционе. Торги начнутся 30 июня. Стартовая цена лота установлена на уровне 236 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 17 миллионам рублей.

Аукцион проводится в рамках процедур, связанных с конфискацией имущества российских граждан на Украине. Лебедев неоднократно выступал с критикой киевских властей и поддерживал политику Москвы. Сама квартира находится в центре Киева. В случае продажи вырученные средства, по официальным заявлениям, пойдут в бюджет Украины. Сам дизайнер не планирует оспаривать решение в судебном порядке, но заявил, что не желает удачи ни покупателю, ни инициаторам сделки. При этом он подчеркнул, что для него эта квартира имела не только материальную, но и сентиментальную ценность.

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