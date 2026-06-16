Работа в отпуске: можно ли требовать двойную оплату и что говорит ТК РФ

Многие сотрудники сталкиваются с ситуацией, когда во время законного отпуска руководитель просит выйти на работу, подключиться к совещанию или срочно выполнить важную задачу. О том, обязан ли работник соглашаться на такие просьбы и может ли рассчитывать на дополнительную оплату, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по подбору персонала Александр Брюхов.

Обязан ли сотрудник работать во время отпуска

По словам эксперта, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется именно для отдыха, поэтому работодатель не вправе требовать от сотрудника выполнения трудовых обязанностей в этот период.

«Если человек находится в отпуске, он освобожден от работы. Любые просьбы выйти на смену, подготовить отчет или принять участие в рабочих процессах возможны только с согласия самого сотрудника. Наказывать за отказ работодатель не имеет права», — пояснил Брюхов.

Эксперт отметил, что даже регулярные звонки и переписка по рабочим вопросам во время отпуска формально не являются обязанностью сотрудника. При необходимости работодатель может оформить официальный отзыв из отпуска, однако для этого также требуется согласие работника.

Без согласия сотрудника прервать отпуск можно только в исключительных ситуациях, связанных с предотвращением аварий, чрезвычайных происшествий или устранением последствий стихийных бедствий. Для большинства работников действует общее правило: отпуск является временем отдыха, а не работы.

Можно ли требовать двойную оплату за работу в отпуске

Многие считают, что работа в период отпуска автоматически должна оплачиваться в двойном размере. Однако ситуация несколько сложнее.

«Если сотрудника официально отозвали из отпуска и он вышел на работу, неиспользованные дни отпуска должны быть перенесены на другое время. При этом речь идет не о двойной оплате отпуска, а о начислении обычной заработной платы за фактически отработанные дни», — объяснил Брюхов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

По его словам, двойная оплата предусмотрена Трудовым кодексом в основном для работы в выходные и праздничные дни, а не для случаев отзыва из отпуска.

Если же работодатель просит человека выполнять задачи дистанционно, не оформляя никаких документов, сотрудник вправе потребовать официального оформления такой работы либо отказаться от выполнения поручений.

Как правильно ответить руководителю

Эксперт рекомендует сохранять деловой тон и избегать конфликтов.

«Если сотрудник не готов прерывать отпуск, достаточно вежливо сообщить, что находится на законном отдыхе и сможет вернуться к рабочим вопросам после его завершения. Закон полностью на стороне работника», — отметил Брюхов.

Если же сотрудник согласен помочь работодателю, лучше заранее обсудить условия: будет ли оформлен отзыв из отпуска, как компенсируют отработанное время и когда можно будет использовать оставшиеся дни отдыха.

По словам специалиста, большинство конфликтов возникает именно из-за отсутствия четких договоренностей между работником и работодателем. Поэтому любые вопросы, связанные с работой во время отпуска, желательно фиксировать официально.

Ранее эксперт рассказал, что на рынке труда сейчас есть вакансии, где можно получать 150 тысяч рублей даже без опыта работы. Правда, речь идет далеко не обо всех профессиях и зачастую такие предложения связаны с определенными условиями.