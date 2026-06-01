Финляндия в пятый раз выиграла чемпионат мира по хоккею, Швейцария проиграла третий финал подряд

В Швейцарии завершился чемпионат мира по хоккею. В пятый раз подряд турнир выиграла сборная Финляндии, причем это четвертая победа команды Суоми в 21-м веке.

Финал с одной заброшенной шайбой

В финальном матче встретились сборные Финляндии и Швейцарии. Нынешние хозяева турнира планомерно идут к успеху, Швейцария в третий раз подряд вышла в финал. Здесь к чемпионату мира не относятся наплевательски, каждый раз собирая всех доступных звезд. Вот и на нынешний турнир приехали Роман Йоси, Нико Хишир, Тимо Майер, Яник Мозер, Пиус Сутер, Нино Нидерайтер. Лучшим бомбардиром турнира стал Свен Андригетто — 15 (4+11), третье место в списке занял Денис Мальгин — 13 (5+8). Оба имеют неплохой опыт игры в НХЛ.

Но в финальных матчах у Швейцарии как отрезает: ноль голов в трех матчах. В 2024-м было 0:2 от Чехии, в 2025-м — 0:1 от США. В финале нынешнего турнира швейцарцы вновь не забили, и пропустили в овертайме.

Финны играли в своей традиционной манере, минимизируя ошибки и подкарауливая оплошности соперника. За счет этого победили в полуфинале Канаду (4:2).

Финляндия привезла не самый сильный состав, но этого хватило. После вылета в первом раунде плей-офф отказались от поездки в Швейцарию звезды «Далласа» Мико Рантанен, Миро Хйсканен, Роопе Хинтц. Себастьян Ахо из «Каролины» до сих пор продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Зато Александр Барков восстановился после травмы, из-за которой капитан «Флориды» пропустил весь сезон.

Единственную шайбу в финале забросил 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус, которого только в этом сезоне начали подтягивать к основной команде.

Провал Канады

«Кленовые листья», в отличие от многих топ-сборных, серьезно подошли к чемпионату мира. В Швейцарию отправились, в частности, Сидни Кросби и Маклин Селебрини, первый как бы символически передавал эстафету главной молодой звезде мирового хоккея. И в целом по именам сборная получилась впечатляющей — Джон Таварес, Марк Шайфли, Роберт Томас, Эван Бушар.

Набор имен не сыграл. Канада тактически уступила Финляндии в полуфинале, а в матче за бронзу проиграла норвежцам. Скандинавы забросили две шайбы, Канада поднажала и перевела игру в овертайм. Тут-то мастерство в классе должно было сказаться, но Селебрини и Шайфли своими шансами не воспользовались, а Норвегия забила.

Это историческая победа для страны. Норвегия впервые завоевала медали чемпионата мира. Норвежцы превосходят своих скандинавских соседей в большинстве видов спорта, но в хоккее отставали недосягаемо.

На самом деле, о невероятном прорыве Норвегии говорить рано. Да, появились несколько молодых перспективных хоккеистов, но не более того. Год назад норвежцы едва сохранили место в группе А. Скорее, их успех говорит об уровне чемпионата мира.

Критика чемпионата

Понятно, когда чемпионат мира критикуют в России. ФХР во главе с Владиславом Третьяком всегда относилась с пиететом к турниру и завоеванным там медалям, даже когда турнир очевидно начал деградировать. Но россиян нет уже на пятом чемпионате подряд, поэтому критиковать стало сподручнее.

«Уровень этого чемпионата мира очень низкий. Туда добавились совершенно непонятные сборные уровня хороших любительских команд. Поэтому те же канадцы не так мотивированы и играют спустя рукава. Сам тонус турнира не давал лучшим командам показать свой максимум. Приехали чисто покататься с девушками по Швейцарии», — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Но кризис турнира очевиден не только россиянам. Групповой турнир с большим количеством предсказуемых матчей слишком затянут, игры плей-офф почти на сто процентов получаются не особенно зрелищными. Чемпионат мира критикуют все.

В этом году сборные США, Швеции, Чехии подошли к турниру как к некой обязаловке. У американцев из звезд поехал только Мэттью Ткачак, который после поражения в четвертьфинале от канадцев (0:4) назвал турнир «отстоем» и заявил, что больше никогда не хочет возвращаться чемпионат мира.

«Турнир стал хуже, чем когда-либо. Его необходимо срочно переделывать! Проблема в том, что хоккейный мир — маленький, а с отстранением России и Белоруссии от международных матчей стал еще меньше. И в таких условиях ИИХФ выкатывает турнир из 16 команд. Групповой этап длится две недели, большинство матчей в нем лишены интриги и предсказуемы. Лишь в четвертьфинале начинаются настоящие игры», — считает шведский журналист Ханс Абрамссон.

В Северной Америке чемпионат мира вообще практически не замечают. Внимание телевидения, пишущих журналистов, экспертов и просто болельщиков сосредоточено на Кубке Стэнли. Еще лет 10-15 назад интерес был повыше, он подогревался историческим противостоянием Канады и России, сейчас нет даже этой приманки.