Медик объяснил, почему не стоит стремиться к 36,6°C при болезни

Повышенная температура до 38°C не всегда требует немедленного приема жаропонижающих препаратов. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия, отметив, что лихорадка является естественным защитным механизмом организма.

По словам специалиста, повышение температуры помогает иммунной системе эффективнее бороться с вирусами и бактериями. В ответ на инфекцию организм вырабатывает пирогены, которые воздействуют на центр терморегуляции в мозге, создавая неблагоприятные условия для размножения патогенов.

У взрослых пациентов обычно не рекомендуется снижать температуру ниже 38–38,5°C, если общее состояние остается удовлетворительным. У детей подход зависит от самочувствия, а не только от показателей термометра.

Врач подчеркнул, что особого внимания требуют пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети с неврологическими нарушениями или склонностью к фебрильным судорогам — в этих случаях решение о приеме препаратов принимается индивидуально.

Среди распространенных ошибок Каландия выделил попытки любой ценой довести температуру до нормальных значений. По его словам, жаропонижающие не устраняют причину болезни, а лишь временно облегчают симптомы.

Специалист также отметил важность правильного ухода: легкая одежда, проветривание помещения и достаточное потребление жидкости помогают организму справляться с лихорадкой. Сбивать температуру необходимо при значительном ухудшении состояния или показателях выше 38,5–39°C.

Врач подчеркнул, что опасность представляет не сама цифра на термометре, а общее состояние пациента и причина заболевания. При ухудшении самочувствия или появлении тревожных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что вакцина амивантамаб «растворила» опухоли у 15 безнадежных пациентов.