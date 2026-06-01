Эксперт объяснил, влияют ли белые ночи на здоровье человека

Белые ночи не представляют серьезной угрозы для здоровья человека, а разговоры об их негативном влиянии на организм во многом преувеличены. Об этом РИА Новости заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

По словам специалиста, белые ночи не стоит сравнивать с полярным днем, поскольку в темное время суток все равно наступают сумерки и уровень освещенности заметно снижается. Поэтому изменения выработки мелатонина и нарушения циркадных ритмов не оказывают критического воздействия на организм.

Эксперт отметил, что гораздо сильнее на самочувствие жителей крупных городов влияют шум, избыток искусственного освещения и загрязнение воздуха. Именно эти факторы чаще становятся причиной усталости и проблем со сном.

При этом Литвинов подчеркнул, что сезон белых ночей обычно сопровождается активной социальной жизнью. В городах проходит больше мероприятий, люди чаще гуляют и проводят время вне дома. По мнению ученого, такой эффект скорее можно считать положительным, чем опасным для здоровья.

Ранее стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего вредят зубам.