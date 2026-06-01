На Сахалине после столкновения автомобиль отбросило на тротуар

В Холмске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека, включая пешехода. Авария случилась в районе дома № 4/1 на улице Крузенштерна. Об этом пишет ТИА «Острова ».

По предварительным данным автоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada 212140 под управлением 58-летнего мужчины.

После удара отечественный автомобиль отбросило на тротуар, по которому в этот момент шла женщина. В результате происшествия травмы получили водитель Lada, его 60-летний пассажир, а также 60-летняя пешеход.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции. По факту ДТП организована проверка.

