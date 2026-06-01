Специалист рассказала о плюсах и скрытых рисках мороженого
Эксперт Ямилова: мороженое может улучшать настроение и снижать стресс
Мороженое может приносить организму пользу благодаря содержанию кальция и белка, а также положительно влиять на эмоциональное состояние человека. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.
По словам специалиста, классическое мороженое на основе молока и сливок содержит легкоусвояемый белок и кальций, необходимые для организма. Кроме того, любимый десерт помогает снизить уровень стресса и поддерживает более комфортное отношение к питанию.
Однако врач подчеркнула, что положительный эффект часто нивелируется высоким содержанием сахара и животных жиров. Избыточное употребление таких продуктов может привести к набору веса, повышенной нагрузке на печень и поджелудочную железу, а также увеличить риск развития атеросклероза.
Ямилова добавила, что многие виды магазинного мороженого содержат заменители молочного жира, растительные масла, ароматизаторы и стабилизаторы. По мнению эксперта, подобные добавки снижают пищевую ценность продукта и делают его менее полезным для здоровья.
