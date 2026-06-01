Оправданный по делу о «Крокусе» участковый продолжил службу

Участковый из Тверской области, которого обвиняли в халатности из-за фиктивной регистрации будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», после оправдательного приговора продолжил службу в полиции. Об этом РИА Новости сообщил адвокат сотрудника МВД Артемий Ласточкин.

По словам защитника, суд пришел к выводу, что в действиях участкового отсутствует состав преступления. Адвокат отметил, что лица, фигурировавшие в обвинении, были зарегистрированы на территории административного участка в период с 2018 по 2021 год, однако снялись с учета еще до назначения полицейского на должность в 2022 году.

Как утверждает Ласточкин, к моменту теракта эти граждане проживали уже в других муниципалитетах региона и не могли находиться в поле зрения его подзащитного. Кроме того, в 2022 году участковый самостоятельно выявил факт фиктивной регистрации других лиц и инициировал возбуждение уголовного дела, по которому впоследствии был вынесен обвинительный приговор.

Ранее суд в Тверской области полностью оправдал сотрудника полиции, посчитав обвинения в халатности необоснованными и не установив связи между исполнением им служебных обязанностей и трагедией в «Крокус Сити Холле».

