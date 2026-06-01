В МИД РФ заявили о росте атак украинских дронов после поддержки Европы

Украина усилила использование беспилотников для ударов по территории России на фоне расширения финансовой и технической поддержки со стороны европейских стран. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут « Известия ».

По словам дипломата, российская сторона фиксирует рост активности атак с применением БПЛА после решений европейских государств о выделении новых пакетов помощи Киеву. Мирошник предположил, что Украина получает не только финансирование, но и техническое содействие, включая поставки определенных типов беспилотников.

Представитель МИД отметил, что беспилотники стали одним из ключевых инструментов текущей эскалации конфликта. При этом, как утверждает дипломат, удары наносятся преимущественно по гражданской инфраструктуре, автомобильным трассам и общественному транспорту.

Мирошник также заявил, что Киев пытается представить подобные действия как «асимметричный ответ», однако, по его мнению, речь идет о попытке оказать давление на мирное население и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России.

