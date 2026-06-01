Астрономы назвали главные небесные события июня

Главными астрономическими событиями июня станут сближение Венеры и Юпитера, летнее солнцестояние и сезон появления серебристых облаков. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По словам специалиста, уже 9 июня жители России смогут наблюдать заметное сближение Венеры и Юпитера. Планеты окажутся рядом на вечернем небе и будут хорошо видны невооруженным глазом. Для более детального наблюдения астроном рекомендует использовать бинокль или телескоп.

Позже к небесному тандему присоединится Меркурий — это произойдет 15 июня. А 17 июня между Венерой и Юпитером пройдет Луна. Все объекты можно будет увидеть в пределах примерно 15 градусов небосвода.

Еще одним важным событием станет летнее солнцестояние 21 июня — самый длинный день в году. Завершится месяц полнолунием 30 июня.

Кроме того, июнь традиционно считается сезоном серебристых облаков. Эти редкие высотные облака появляются в северной части неба ближе к полуночи и подсвечиваются солнечным светом даже после заката.

