Эксперт назвала главную причину потери баллов на ЕГЭ по истории

Основные потери баллов на Едином государственном экзамене по истории связаны не с тестовой частью, а с развернутыми заданиями, где требуется точность, аргументация и опора на факты. Об этом ТАСС сообщила председатель предметной комиссии Свердловской области по истории Ольга Уколова.

По ее словам, часть выпускников допускает ошибки уже в тестовых вопросах из-за пробелов в знаниях, однако наибольшие сложности возникают при выполнении заданий с развернутым ответом. Основная проблема заключается в чрезмерно обобщенных формулировках без конкретных деталей и исторических фактов.

Эксперт отметила, что школьникам особенно трудно дается раскрытие причинно-следственных связей, необходимых, в частности, в 18-м задании. Еще одна распространенная ошибка — отсутствие фактического подкрепления аргументов в задании № 21, где участники экзамена ограничиваются общими рассуждениями.

Наибольшее число баллов теряется в 20-м задании, которое считается самым сложным в экзамене. По словам Уколовой, для его выполнения необходимо сформулировать тезис и подкрепить его конкретными историческими данными. Полностью справляются с этим заданием лишь около 10% выпускников.

Ранее сообщалось, что выпускники 11-х классов начинают сдавать ЕГЭ с 1 июня.