Франция и Марокко стали первыми четвертьфиналистами чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу были сыграны первые два матча 1/8 финала. В четвертьфинал прошли сборные Франции и Марокко, которые сыграют друг с другом.

Франция с трудом одолела Парагвай

Парагвай уже выбил из турнира одну топ-европейскую сборную (Германию) и зарубился с французами, которых многие эксперты называют главными фаворитами турнира.

Парагвайцы уверенно защищались, и в первый тайм завершился вообще без ударов в створ.

«Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись. С этими южноамериканскими командами всегда сложно», — сказал после матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Единственный в матче гол Франция забила с пенальти после фола на Дезире Дуэ, вышедшем на замену. Килиан Мбаппе четко реализовал удар и забил свой седьмой мяч на турнире, догнав в списке лучших бомбардиров чемпионата Лионеля Месси.

Парадоксальное судейство

Фото: [ ФИФА ]

После матча Франция — Парагвай в основном обсуждали не игру, а хамство парагвайцев и странную реакцию на него арбитра из Узбекистана Илгиза Тангашева.

Футболисты южноамериканской сборной начали применять тактику провокаций и фолов исподтишка еще в первом тайме, но судья в лучшем случае просто фиксировал фол. Во второй половине, особенно после пропущенного гола, парагвайцы совсем распоясались. Хуан Касерес, Андрес Кубас, Густаво Веласкес и Матиас Галарса совершали нарушения, которые вполне себе тянули на красные карточки, но Тангашев не показал парагвайцам даже ни одной желтой.

В первую очередь, игроки Парагвая охотились за лидерами французов Килианом Мбаппе и Майклом Олисе. Мбаппе в ответ на провокации демонстративно улыбался.

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол. Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них», — сказал Килиан Мбаппе.

Парадокс, но Тангашев, ни разу не наказавший парагвайцев за грубость и хамство карточками, выписал французам три «горчичника» при всего 10 фолах у «трехцветных».

Первая сборная страны-хозяйки покинула турнир

Фото: [ ФИФА ]

Все три сборные, представляющие страны-хозяйки чемпионата, успешно преодолели групповой этап и первый раунд плей-офф. Но в 1/8 финала случилась первая потеря — Канада проиграла Марокко со счетом 0:3.

Канадцы, пожалуй, разгромного поражения не заслуживали. Но марокканцы в фирменном стиле наказали соперника в контратаках. В начале второго тайма Ашраф Хакими вместо ожидаемой подачи со штрафного на правом фланге покатил мяч низом, и Аззедин Унаи открыл счет.

В концовке матча Браим Диас дважды снабдил партнеров голевыми передачами: вначале отдал на дубль Унаи, а уже в компенсированное время помог отличиться Суфьяну Раими.

Марокко — второй чемпионат подряд минимум в четвертьфинале. В Катаре они дошли до полуфинала, теперь для повторения успеха 2022 года нужно проходить Францию.