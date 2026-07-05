Мбаппе отказался пожать руку парагвайскому голкиперу после матча

После окончания матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция — Парагвай (1:0) произошел инцидент с участием парагвайского голкипера Орландо Хиля и капитана французов Килиана Мбаппе.

Нападающий отказался пожать руку сопернику, а Хиль в ответ бросил мяч в спину Мбаппе, направлявшегося к партнерам. Инцидент не перерос в массовую потасовку — представители команд разняли конфликтовавших футболистов.

«Я просто хотел поприветствовать Мбаппе, но, кажется, это его задело. Он даже не посмотрел на меня, только смеялся. В Южной Америке мы привыкли к жестким стычкам и напряжению на поле, а они, похоже, нет. Старались перенести это на поле», — сказал Хиль.

Матч изобиловал провокациями и грубостью со стороны парагвайцев, но арбитр из Узбекистана Илгиз Тангашев не показал южноамериканцам ни одной желтой карточки, хотя ряд нарушений вполне тянул на красную.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко.