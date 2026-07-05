Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что Европа вряд ли способна предложить конструктивные идеи по урегулированию ситуации на Украине.

Дипломат прокомментировал участившиеся заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией: по его словам, такие призывы соседствуют с требованиями нанести России «стратегическое поражение». Галузин назвал эту логику извращенной и счел ее признаком неспособности Европы выдвинуть какие‑либо продуктивные предложения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в Москве не питают иллюзий насчет реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании, а также указывал на нереалистичность и некорректность условий, выдвигаемых Владимиром Зеленским как России, так и европейским партнерам.