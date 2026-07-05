«Индепендьенте» не оставляет попыток заполучить Барко

Футбольный клуб «Индепендьенте» не оставляет попыток заполучить полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. А эфире YouTube-проекта De la Cuna al Infierno, посвященного «Индепендьенте», было заявлено, что дальнейшая судьба Барко окончательно прояснится в июле.

Сообщалось, что один из представителей футболиста лично отправится в Москву, чтобы сообщить руководству «Спартака» о нежелании Барко продлевать контракт. «Индепендьенте» готов предложить «Спартаку» за футболиста не более $4 млн.

«Спартак» приобрел Барко у «Ривер Плейта» в 2024 году за €14 млн, сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в €16 млн. Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан еще на один сезон. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил, что ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте для аргентинца.

Барко за два сезона провел 73 матча за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забив 22 мяча и сделав 18 ассистов.

Ранее «Спартак» продлил на один год контракт с голкипером Александром Довбней.