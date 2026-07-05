Михалков раскритиковал запреты на показ алкоголя в кино

Народный артист РСФСР Никита Михалков высказался о введенных в России ограничениях на показ в кино сцен с употреблением алкоголя, наркотических веществ и сигарет, сообщает телеканал НТВ. По его мнению, такие запреты не только бесполезны, но и вредны, так как уводят внимание от реальной проблемы. Режиссер назвал эти меры глупыми и неэффективными.

В беседе с журналистами Михалков подчеркнул, что главное — не то, что видит зритель на экране, а то, с какими чувствами и мыслями он покидает кинозал. Он отметил, что фильм может вызвать сильные переживания, которые отвращают человека от вредных привычек.

«Если зритель вышел из кино пострадавшим, но не притронулся к наркотикам или алкоголю — это уже положительный результат», — заявил режиссер.

Михалков призвал не закрывать глаза на проблему зависимостей, а открыто ее обсуждать. Он считает, что запреты в кино не работают и лишь создают иллюзию борьбы. По его словам, общество должно научиться честно говорить о том, что действительно угрожает здоровью и благополучию людей. Режиссер уверен, что только через диалог и осознание последствий можно добиться изменений, а не через цензуру и ограничения.

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков остался недоволен реакцией Кремля на обращение телеведущий Виктории Бони.