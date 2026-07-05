Россияне начали заправлять автомобили в Китае

Трудности на топливном рынке России наблюдаются уже второй месяц. В ряде регионов бензин либо отсутствует, либо продается по завышенным ценам. По этой причине некоторым россиянам предлагают заправлять свои автомобили за границей, а именно — в Китае, сообщает телеканал «Царьград».

По информации источника, сейчас в телеграм-каналах Читы и Забайкальска жителям предлагают заправляться в соседней Маньчжурии. Цены на топливо в Китае стартуют от ₽66 за литр дизеля (при оплате в юанях) до ₽97 рублей за литр 95-го бензина.

Местные жители также рассказывают о возможности заправить канистры объемом до 10 литров, однако предупреждают, что китайская таможня может не разрешить их вывоз.

На фоне кризиса водители обсуждают и другие экзотические способы решения проблемы — от «бензиновых туров» во Владивосток до возможностей заправки в КНДР.

При этом страны, граничащие с Россией, принимают меры для предотвращения вывоза топлива. Казахстан, например, ввел круглосуточное патрулирование приграничных районов. Там за двое суток пресекли 61 попытку вывезти из республики более 3 тонн горюче-смазочных материалов в дополнительных баках и канистрах.

Давление на Индию и страны Средней Азии оказывают и США, который требуют ограничить поставки топлива в Россию. Казахстан и Индия официально ссылаются на технические сложности и внутренние приоритеты. Однако стратегическая цель Вашингтона, по мнению экспертов, — спровоцировать социально-экономический кризис в России или заставить Москву пойти на заморозку конфликта на Украине.

Ранее глава транспортного комитета Государственной думы РФ Евгений Москвичев призвал автомобилистов к спокойствию на фоне ажиотажа с топливом.