«Зенит» вступил в борьбу за малийского вингера, которым интересовался «Спартак»

«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» по трансферу малийского вингера Доржелеса Нене, сообщил в соцсетях журналист Эрсан Сердал. По его данным, предложение петербургского клуба составило €20 млн.

Как отмечается, что руководство «Фенербахче» хочет выручить за 23-летнего футболиста не менее €25 млн. Что касается самого Нене, он еще не определился, хочет ли перейти в «Зенит».

Кроме петербуржцев, полузащитником сборной Мали в России интересовался и «Спартак». Также футболист привлек внимание клубов из Бундеслиги — «Байера», «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии».

Доржелес Нене перешел в «Фенербахче» из «Зальцбурга» в августе прошлого года за €18 млн. Сезон в Турции получился для него весьма успешным. Он принял участие в 47 матчах, забил 13 мячей и сделал 12 ассистов. Контракт малийца с турецким клубом рассчитан до 2030 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что не верит в переход в «Зенит» форварда «Динамо» Константина Тюкавина.