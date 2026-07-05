Россиян предупредили о ввозе запрещенных сувениров из-за границы

Многие экзотические покупки, которые кажутся безобидными, на самом деле подпадают под действие международной Конвенции СИТЕС и запрещены к ввозу в Россию без специального разрешения, сообщил в комментарии «Газете.Ru» юрист Андрей Сергеев.

Он отметил, что под запрет попадают живые особи из списка СИТЕС, их чучела, шкуры, кости, перья и изделия из них, например сумка из крокодиловой кожи. Также нельзя ввозить кораллы, ракушки, моллюсков, сушеных морских коньков и акулий плавник.

При этом незнание закона не освобождает от ответственности — адвокат привел примеры конфискации редких кораллов у пассажиров рейсов из ОАЭ и изъятия ожерелья из медвежьих клыков.

Кроме того, существует и другой список запретов. Нельзя ввозить ножи и арбалеты без специального разрешения, а также сильнодействующие препараты, включая некоторые биологически активные добавки и стероиды. Под запрет попадают и продукты с наркотическими веществами — например, мармелад или шампуни с каннабисом.

Последствия нарушения зависят от обстоятельств, уточнил Сергеев. Если человек не знал о запрете и не собирался продавать сувенир, дело может ограничиться административными мерами. Однако если таможня или следствие сочтут, что ввоз был умышленным или связан с коммерческой деятельностью, последствия будут гораздо серьезнее.

Чтобы избежать неприятностей на границе, адвокат советует перед поездкой изучить правила ввоза и вывоза товаров. А вместо «природных» сувениров лучше выбирать безопасные альтернативы — магниты, открытки или фотографии.

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