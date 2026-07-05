Инженеры, электрики и администраторы: молодые россияне сменили приоритеты на рынке труда
ria.ru: российские зумеры массово идут в инженеры и электрики, а не в IT
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
В первом полугодии 2026 года россияне в возрасте 18-24 лет чаще всего размещали резюме на вакансии инженеров, электриков и администраторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
Наибольший рост интереса зафиксирован к профессии инженера-механика — число резюме увеличилось в 2,3 раза. Средние зарплатные ожидания по этой специальности составили ₽113,6 тысячи в месяц.
Почти вдвое чаще молодые соискатели стали искать работу инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый уровень зарплаты по этим профессиям варьируется от ₽53 до ₽106 тысяч в месяц.
Эксперты связывают такой рост интереса к инженерным специальностям с переориентацией экономики на импортозамещение и развитие промышленности. Молодежь видит, что реальный сектор становится более стабильным и хорошо оплачиваемым.
При этом предпочтения подрастающего поколения сильно отличаются. Только 28% представителей поколения альфа — подростков в возрасте 14-15 лет — готовы в будущем работать в офисе с четким графиком и нормированным рабочим днем. Большинство подростков предпочитают более гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательной для них оказалась удаленная работа — такой вариант выбрали 47% опрошенных.
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