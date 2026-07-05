«Он боролся с ересями и защищал православие»: почему Евсеев день важен для православных?

5 июля православная церковь чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, сообщило издание «АиФ». Святой жил в IV веке и известен своей борьбой с ересями. Он отстаивал православие, утвержденное на Первом Вселенском соборе в Никее. Его усилия помогли укрепить веру и сохранить единство.

Жизнь епископа была полна испытаний: он терпел преследования от императора Констанция, но не отступал от своих убеждений. Император Юлиан Отступник пытался его поймать, но Евсевий оставался невредим. Позже император Иовиан подтвердил решения Никейского собора, а вот император Валент отправил святителя в заточение. Вернул его на кафедру император Грациан. Однако вскоре на Евсевия было совершено покушение, из-за которого он умер.

В день памяти святого служба в храмах совершается вместе с воскресной службой Октоиха. В народе же с 5 июля связано множеством примет. Говорят, если 5 июля много комаров — лето будет сухим. Месяц ночью светит ярко — к хорошему урожаю. Если камни влажные — жди ливня. А жаркая погода в этот день предвещает морозный декабрь.

Что можно делать 5 июля? Убирать на даче и чистить колодцы, купаться, мыться и париться в бане, приглашать на свидание и принимать важные решения (лучше делать это после обеда). Также можно плести веники для бани, наводить порядок в квартире, отправляться в путешествия и долго гулять.

А вот чего делать не стоит — решать важные вопросы до обеда, делать крупные покупки, поддаваться на уговоры других людей и быть невнимательным за рулем. Также важно помнить: продолжается Петров пост, поэтому нельзя есть скоромную пищу, кроме рыбы.

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