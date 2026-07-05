В Хабаровском крае поезд врезался в машину на переезде

В Хабаровском крае грузовой поезд врезался в легковой автомобиль на регулируемом железнодорожном переезде, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК России. Инцидент произошел на перегоне между станциями Пиль и Мавринский.

По предварительным данным, водитель оставил машину прямо на путях из-за технической неисправности. Через некоторое время по ним следовал грузовой состав. Машинист заметил препятствие, но не успел затормозить. В результате поезд протаранил брошенный автомобиль.

К счастью, в момент столкновения в машине никого не было, однако легковушка получила серьезные повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы и следователи, которые устанавливают точную причину поломки автомобиля, а также выясняют, почему водитель не успел убрать машину с путей до прибытия поезда.

По факту аварии возбуждена процессуальная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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