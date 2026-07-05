Суды все чаще принимают переписки в мессенджерах как доказательства — что нужно знать

Все чаще суды в качестве доказательств принимают переписки из мессенджеров и социальных сетей, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук и директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев. По его словам, такие материалы могут играть решающую роль, но при условии, что удастся подтвердить их содержание и установить личность отправителя.

По словам юриста, судебная практика уже признает переписки в интернете полноценными доказательствами наравне с бумажными документами.

Как отметил эксперт, гражданский кодекс России приравнивает электронный договор к письменному, если соблюдены два главных условия: возможность точно определить содержание переписки и того, кто ее вел. Именно с идентификацией отправителя возникают основные сложности. В диалоге может участвовать не сам владелец аккаунта, а другой человек, и тогда доказательная сила сообщений падает.

Традиционно для удостоверения переписки требуется нотариус. Однако это дорого и не всегда удобно.

Сейчас в юридическом сообществе активно обсуждается вопрос: можно ли обойтись без нотариального заверения и напрямую предоставлять скриншоты и выгрузки в суд. Пока однозначного ответа нет, но тенденция к упрощению процедуры очевидна.

Одно из главных преимуществ цифровых доказательств — их неуничтожимость. Бумаги можно потерять, порвать, сжечь, а электронные письма и сообщения остаются у отправителя, у получателя и на серверах провайдеров. Даже если удалить их с телефона, велика вероятность восстановить данные через технических специалистов или запросы к операторам связи.

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