По словам специалиста, отдельные случаи забывчивости — например, если человек не сразу вспомнил имя малознакомого или забыл, зачем зашел в комнату, — не должны вызывать панику. Но тревогу стоит бить, когда забывчивость начинает влиять на привычный уклад жизни. Тревожными признаками врач считает повторяющиеся вопросы спустя считаные минуты после полученного ответа, потерю ориентации в знакомых местах, а также утрату бытовых навыков: например, если человек, который раньше спокойно пользовался плитой или микроволновкой, теперь путается в простых действиях, забывает последовательность шагов или допускает очевидные ошибки вроде добавления соли в чай.

Насторожить должны и перемены в поведении: отказ от любимых хобби, прекращение общения с друзьями, резкая раздражительность или подозрительность — к примеру, обвинения близких в том, что те спрятали вещи. Еще один повод для консультации — если человек все чаще не может вспомнить простые слова и вынужден заменять их описаниями («та штука, которая крутится» вместо «миксер»).

При этом проблемы с памятью не всегда связаны с дегенеративными заболеваниями вроде болезни Альцгеймера. Похожие симптомы могут появляться из‑за дефицита витамина B12, нарушений работы щитовидной железы, тяжелой депрессии либо приема некоторых лекарств (например, снотворных или антигистаминных препаратов).

Мамадалиева подчеркнула, что хотя тренировки памяти (вроде разгадывания кроссвордов) полезны, при заметных нарушениях этого недостаточно. При появлении тревожных признаков важно обратиться к терапевту или неврологу: врачу нужно знать, когда возникли жалобы, какие препараты принимает пациент, каковы его режим сна, питание, уровень физической активности и способность справляться с обычными делами.