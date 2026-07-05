Огромные слизни захватывают дачные участки и могут оставить без овощей и ягод: как защититься

Испанские слизни продолжают распространяться на дачных участках Подмосковья. Агроном объяснил, чем опасны эти вредители, почему их нельзя трогать голыми руками и какие способы помогут защитить урожай.

На дачных участках Московской области все чаще встречаются крупные испанские слизни, которые способны за короткое время серьезно повредить овощные, ягодные и декоративные культуры. Агроном Леонид Суровцев рассказал, почему вредитель быстро распространяется и какие меры помогут сохранить урожай.

Почему испанские слизни стали серьезной проблемой

По словам специалиста, испанский слизень попал в Россию около 15 лет назад вместе с посадочным материалом, завезенным из европейских стран. Теплая и влажная погода способствует его активному размножению.

Особую опасность представляет высокая плодовитость вредителя. За сезон одна особь способна отложить до 500 яиц, а новое поколение развивается всего за два месяца. Кроме того, слизни повреждают листья, плоды и стебли растений, а также способствуют распространению грибковых заболеваний.

Чем вредитель опасен для человека

Агроном предупредил, что слизь испанских слизней может содержать болезнетворные бактерии и яйца паразитов. По этой причине не рекомендуется прикасаться к ним без защитных перчаток.

После любых работ на участке необходимо тщательно мыть руки, а овощи, ягоды и зелень перед употреблением обязательно промывать. Специалист также отметил, что слизни могут представлять опасность и для домашних животных.

Какие способы борьбы наиболее эффективны

Для снижения численности вредителей агроном рекомендует ежедневно собирать слизней вручную, особенно после дождя и в вечерние или утренние часы. При этом важно уничтожать собранных моллюсков, а не просто выбрасывать их за пределы участка.

Хороший результат также дают ловушки с темным пивом или корками арбуза и дыни, которые привлекают слизней.

Как защитить грядки от вредителей

В качестве физических барьеров специалист советует использовать полосы из древесной золы, измельченной яичной скорлупы, крупного песка или ракушечника. После дождя такие защитные полосы необходимо обновлять.

Если вредителей слишком много, допускается применение специальных препаратов. Более безопасными считаются средства на основе фосфата железа, тогда как препараты с метальдегидом требуют строгого соблюдения инструкции и осторожности при использовании рядом с домашними животными.

По словам агронома, наилучший результат дает сочетание сразу нескольких способов борьбы и своевременное начало обработки участка.