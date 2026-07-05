Как распознать поддельный мед по внешнему виду? Объяснили в Роскачестве

С приходом лета и началом сезона меда многие покупатели задумываются о том, как не ошибиться с выбором. Эксперты напоминают: у настоящего меда есть несколько четких признаков, а любые отклонения — повод насторожиться.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов Роскачества, первый критерий, на который следует обратить внимание — внешний вид. Натуральный мед может быть как жидким, так и густым, но он никогда не должен быть мутным, расслоившимся или с осадком. Если вы видите что-то подобное — скорее всего, это фальсификат.

Аромат тоже многое говорит о качестве. У настоящего меда запах легкий и приятный, характерный для конкретного сорта. Посторонние, резкие или химические нотки указывают на подделку.

То же самое касается вкуса. Натуральный мед всегда сладкий, у гречишного допустима легкая горечь и першение. А вот карамельный или кислый привкус — явный признак искусственных добавок.

Важно помнить: продукт с искусственными добавками не может называться натуральным медом. Указывать на этикетке «натуральный мед с добавками» недопустимо, если добавки не соответствуют природному составу. Кроме того, у продавца должно быть ветеринарное свидетельство на продукцию — это один из главных документов, подтверждающих качество.

Выбирая мед, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, вкус и документы. Настоящий продукт не может стоить подозрительно дешево, а его продавец обязан подтвердить происхождение.

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