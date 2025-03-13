Футболист написал слово из трех букв на бутсах: теперь его карьера пошла под откос

Защитник Данила Ведерников попрощался с «Пари НН», оставив в раздевалке бутсы с нецензурными надписями в адрес руководства клуба. Этот лихой жест может иметь серьезные последствия для карьеры игрока.

История вопроса

Портал «Подмосковье сегодня» уже рассказывал о прощании футболиста с нижегородским клубом. Руководство «Пари НН» заверяло Ведерникова в том, что заинтересовано в его услугах. Но в зимнее трансферное окно набрали новых футболистов больше, чем вмещает заявка. Пришлось избавляться от ставшего лишним игрока.

По данным инсайдера Ивана Карпова, разрыв происходил бурно. Ведерников даже потребовал, чтобы спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов удалился из кабинета, и обсуждение отступных происходило уже один на один между Ведерниковым и замом Удальцова Владимиром Рыковым. Сообщалось, что за разрыв контракта Ведерников получит 3,6 млн руб.

Позже в раздевалке «Пари НН» обнаружили бутсы Ведерникова, которыми он «передал привет» руководству. На одной бутсе было написано «Удалец», на другой — «Рыков», а рядом с именами обидчиков — самое короткое бранное слово.

Новый поворот

Между тем, Ведерников уже заключил короткий контракт, до конца сезона, с «Чайкой» из Песчанокопского, выступающей в Первой лиге. Комитет РФС по статусу игроков разрешил заявку Ведерникова уже после трансферного периода, так как он является свободным агентом.

Однако после того, как история с бутсами стала достоянием общественности, «Чайка» задумалась о разрыве контракта с защитником. Журналист Сергей Ильев пишет, что именно инцидент в «Пари НН» стал причиной такого решения. Дело в том, что букмекерская контора «Пари» является также спонсором «Чайки», и в клубе боятся репутационных потерь.

По данным Ильева, зарплату в клубе Ведерникову положили крошечные — 30 тыс. руб. плюс оплата жилья, так что о потерянных деньгах жалеть особо не придется. Но играть в футбол в этом сезоне уже вряд ли придется, а в дальнейшем потенциальные работодатели будут иметь в виду историю с бутсами.

Телеграм-канал «Мутко против» уверяет, что контракт с Ведерниковым уже расторгнут. Причем футболист даже не успел провести ни одной тренировки. В «Чайке» официальной информации на этот счет пока не было.

Кто такой Ведерников?

Фото: [ ФК «Волгарь» ]

23-летний Ведерников начинал заниматься футболом в родной Астрахани, затем прошел академию «Краснодара». В 2019 году перешел в «Ростов», но большую часть времени провел по арендам — в «Волгаре» и «Кубани». За команду, которой тогда руководил Валерий Карпин, Ведерников провел лишь семь матчей в официальных турнирах. Футболист высоко ценит специалиста. Ведерников рассказывал, что Карпин раскрепостил его, дал уверенность в себе.

В 2023 году Ведерников перебрался в «Пари НН». В нынешнем сезоне он провел пять матчей в РПЛ и шесть — в Кубке России.