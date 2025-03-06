Футболист «Пари НН» попрощался с клубом, оставив бутсы с нецензурными надписями в адрес руководства

В раздевалке «Пари НН» обнаружили бутсы футболисты, на которых были написаны фамилии спортивного директора Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова, а рядом с ними нецензурное название мужского полового органа.

Ведерников рассчитывал остаться в клубе, но «Пари НН» зимой набрал больше футболистов, чем вмещала заявка, поэтому с 23-летним защитником пришлось договариваться о разрыве контракта. По данным Карпова, Ведерников получит отступные в размере 3,6 млн руб. и будет выступать в Первой лиге за «Чайку» из Песчанокопского.

«Пари НН» купил Ведерникова у «Ростова» в сентябре 2023 года за 100 тыс. евро. Защитник успел побывать в аренде в «Муроме», а в нынешнем сезоне сыграл за нижегородский клуб в пяти матчах РПЛ и шести — в Кубке России.

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