Футболисты ЦСКА шокированы запретом есть мясо: каким еще диетам подвергались футболисты РПЛ

Новый диетолог футбольного ЦСКА Хосе Бласа, ранее работавший с самим Криштиану Роналду, ввел новые правила питания, о которых рассказали футболисты Кирилл Глебов и Данил Круговой.

Игроки признались, что специалист выступает против употребления мяса.

«Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас», — сказал Круговой.

Новость вызвала широкий резонанс. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо поспешил успокоить общественность, заверив, что запрет на мясо действует только в день игры.

Портал «Подмосковье сегодня» вспоминает, как ранее работали иностранные нутрициологи в российских клубах.

«Трое после первого тайма блевали»

В сезоне 2016/17 казанский «Рубин» собрал сильный состав и призвал испанского тренера Хавьера Грасию, который привел с собой несколько помощников, в том числе отвечавшего за физподготовку игроков Хуана Солью. Но казанский эксперимент провалился.

Ограничения по питанию были жесткими: никакого сладкого, выпечки и молочных продуктов.

«За три часа до первой игры Хуан Солья потребовал от всех съесть по тарелке спагетти. И трое после первого тайма блевали. Потом эту практику убрали», — вспоминал Дмитрий Кузнецов, входивший тогда в тренерский штаб «Рубина».

Фото: [ Тренер Хави Грасия/ФК «Валенсия» ]

Футболисты казанского клуба страдали от нововведений и при каждом удобном случае пытались нарушить правила, сбегая в «Макдональдс». Особенно страдали российские игроки «Рубина», для которых смена режима питания оказалась слишком резкой. Вкупе с увеличившимися нагрузками это привело к череде травм и болезней. «Рубин» финишировал только девятым, а Грасия с его штабом был уволен по окончании сезона.

По мнению Кузнецова, причина именно в революционности перемен, которые стали стрессом для организмов игроков. Он считает, что диеты нужно было вводить плавно.

Хави Грасия и его штаб после «Рубина» без особого успеха поработал в Англии и Испании, сейчас 55-летний специалист находится без работы.

Диета Карпина

Из российских тренеров Валерий Карпин, вероятно, является самым последовательным пропагандистом здорового питания. Ничего не скажешь, главный тренер сборной России и московского «Динамо» находится в отличной физической форме.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Запрет на сладкое и выпечку, действовавший в «Ростове», Карпин перенес и в сборную страны. Сборы национальной команды обычно длятся не более двух недель, и специалист считает, что ничего страшного не случится, если в это время футболисты обойдутся «без тортиков», даже если в их клубах отношение к питанию не столь жесткое.

«Почему запретил сахар? Потому что это профессиональные футболисты. До этого, может, они и водку пили, но я здесь при чем? По поводу питания: в течение недели игроки сахар не ели, но потом могут опять начать есть. Мы им говорим, что можно питаться хорошо и правильно. Никто не умрет без сахара, тортика, шоколадки», — говорил Карпин.

Индивидуальный подход

В конце 2021 года московский «Спартак» возглавил Паоло Ваноли, который пригласил в клуб нутрициолога из Португалии Рикарду Пинту.

По словам Пинту, он практиковал индивидуальный подход, разрабатывая режим питания для каждого игрока, исходя из его физических особенностей, привычек и даже религиозных убеждений.

Пинту рассказывал, что он следил за тем, чтобы рацион игроков был не только полезным, но достаточно разнообразным и вкусным. В частности, в день игр футболистам давали мороженое, что им очень нравилось.

Сахар португалец, как и Карпин, старался полностью исключить, но хлеб считал необходимым продуктом. Что касается мяса, Пинту считал возможным употреблять его несколько раз в неделю.

«Красное мясо — очень хороший источник железа. А так как у большинства футболистов во всем мире есть недостаток витамина D и особенно железа, я бы даже увеличил количество красного мяса в их рационе», — говорил специалист.

Фото: [ Паоло Ваноли/ФК «Спартак» ]

Ваноли проработал в «Спартаке» всего полгода, как и весь его тренерский штаб. Красно-белые неровно играли в чемпионате, зато сумели выиграть Кубок России.