Германия разнесла Кюрасао, Япония спасла матч с Голландией: что происходит на чемпионате мира

В Америке набирает ход чемпионат мира по футболу. Турнир уже преподнес целый ряд неожиданных результатов.

Сборная Кюрасао рискнула сыграть в открытый футбол с Германией

Большинство матчей проходят в упорной борьбе, исключением стал матч сборных Германии и Кюрасао. Дебютанты мундиаля под руководством легендарного Дика Адвоката достойно продержались почти до конца первого тайма. Счет открыл Лукас Нмеча, но защитник «Цюриха» Ливано Комененсия сравнял — есть первый гол Кюрасао на чемпионате мира.

В концовке тайма Нико Шлоттербек и Кай Хаверц обеспечили немцам преимущество, а во втором тайме дело дошло до разгрома. Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Дениз Ундав и Хаверц довели счет до 7:1. Сборная Германии в третий раз в 21-м веке забивает 7+ мячей на чемпионатах мира. В 2002 году был разгром Саудовской Аравии (8:0), а в 2014-м немцы поиздевались над самой Бразилией (7:1).

Ничьи Бразилии и Нидерландов

Не смогли добиться побед на старте чемпионата команды Бразилии и Нидерландов. Пентакампеоны поделили очки с Марокко (1:1). Результат не такой уж удивительный — африканская сборная на прошлом мундиале дошла до полуфинала, а в рейтинге ФИФА команды находятся рядом.

Фото: [ ФИФА ]

Голландия и Япония выдали яркий второй тайм после безголевого первого. Голландцы дважды выходили вперед после голов Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла. Японцы дважды сравнивали — Кэито Накамура и Даити Камада. Причем последний отличился в самой концовке, на 88-й минуте.

Неожиданная победа Австралии

Нынешнее поколение сборной Турции называют самым талантливым за всю историю. Но в своем первом матче на мундиале турки споткнулись о дружную оборону австралийцев. Турция нанесла 30 ударов по воротам соперника, но проиграла 0:2. Нестори Иранкунда и Коннор Метклаф забили в контратаках.

20-летний Иранкунда из английского «Уотфорда» посвятил свой гол самому известному австралийскому футболисту Тиму Кейхиллу.

Фото: [ ФИФА ]

«Он мое самое большое вдохновение в австралийском футболе. Я должен был устроить праздник для всей страны, чтобы напомнить им об этом и показать маленьким детям, что, на кого бы ты ни равнялся, однажды ты можешь стать таким же, как они», — сказал Иранкунда.

Кот-д`Ивуар вырвал победу на последней минуте

Ивуарийцы обыграли сборную Эквадора. Матч прошел с небольшим преимуществом африканской команды, а гол был забит. На 90-й минуте вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло принес победу своей команде. Важная победа, которая приблизила Кот-д`Ивуар к выходу в плей-офф — впереди матчи с Германией и Кюрасао.