Героическая Шотландия, неистовый Холанд, Англия с замком на воротах: итоги европейского отбора на ЧМ

Кто отобрался напрямую

Уже могут готовиться к мундиалю Австрия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Голландия, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Шотландия. Они выиграли свои группы.

Самая неожиданная команда в этом списке — сборная Шотландии. Чтобы впервые с 1998 года попасть на чемпионат мира, шотландцам нужно было обыгрывать в заключительном поединке Данию. До 93-й минуты счет был равным (2:2), но в компенсированное время Киран Тирни и Кенни Маклин добыли необходимую победу.

Из явных фаворитов некоторые трудности возникли у Германии, проигравшей в начале отбора Словакии (0:2). Перед заключительным туром у команд было равное количество, но в очном поединке немцы взяли убедительный реванш.

Лишь две команды завершили групповые турниры с абсолютным результатом. Причем обе они выступали в группах, где было не четыре, а пять команд, соответственно, им пришлось провести не шесть, а восемь матчей. Это Англия и Норвегия.

Англичане отметились тем, что не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Отбор они завершили с разницей 22-0. Нападающий «Баварии» Харри Кейн по-прежнему остается лидером команды, на его счету восемь голов.

Фото: [ УЕФА ]

Норвегия стала самой результативной командой европейского отбора — 37 голов в восьми матчах. 11 мячей в ворота Молдовы в одном матче еще можно объяснить слабостью соперника, но ведь Норвегия дважды разгромила и сборную Италии — 3:0, 4:1.

Голевая машина Эрлинг Холанд наколотил в отборочных матчах 16 мячей, то есть в среднем два гола за игру. Норвежец отличился во всех без исключения отборочных встречах, включая пять мячей Молдове, хет-трик в поединке с Израилем, дубли против Эстонии и Италии. Разумеется, он стал лучшим бомбардиром отбора. У Харри Кейна, австрийца Марко Арнаутовича и голландца Мемфиса Депая, поделивших второе место, по восемь результативных ударов.

Холанд повторил достижение поляка Роберта Левандовски, у которого в европейской квалификации к ЧМ-2018 также было 16 мячей. А партнер Холанда Мартин Эдегор стал лучшим ассистентом с семью результативными передачами.

Фото: [ УЕФА ]

В розыгрыше еще четыре путевки

На чемпионат мира в Америку от Европы поедут еще четыре команды. В стыковых матчах примут участие 16 сборных — 12 команд, занявших вторые места в группах, плюс четыре по результатам Лиги наций.

Со вторых мест в группах продолжат борьбу Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия.

Румыния, Северная Ирландия, Македония и Швеция присоединятся к ним из Лиги наций. Жеребьевка стыков пройдет 20 ноября, сами матчи состоятся уже в марте. Регламент достаточно жесткий: полуфиналы и финалы стыков состоят из одной игры.