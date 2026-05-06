Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев станет отцом

Звезда популярного сериала «Трудные подростки» Виталий Андреев официально связал себя узами брака с избранницей Ольгой Зайцевой, сообщает Super.ru. Пара, которая никогда не скрывала своих отношений и активно делилась с поклонниками совместными фотографиями, на этот раз устроила настоящий праздник, окутанный тайной. И сразу после церемонии они преподнесли гостям и подписчикам сюрприз, который растрогал всех до слез.

Все случилось, когда молодожены и их близкие собрались для семейного снимка. Вдруг в зале раздался детский голос: «Я тоже есть на этом фото, но меня пока нельзя увидеть».

Комната наполнилась умилением, а гости принялись обнимать будущих родителей. Поклонники актера тут же завалили комментарии поздравлениями, предположив, что пара ждет пополнения.

Напомним, что предложение руки и сердца Андреев сделал Ольге на свой юбилей. С тех пор влюбленные не скрывали, как готовятся к свадьбе, но сам торжественный день держали в секрете.

