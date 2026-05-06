Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Легенды Петербургского дзюдо» — золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Цветков (областной Центр олимпийских видов спорта, Подольск) одержал победу в весовой категории до 66 кг, Андрей Самойленко (Дмитров) — занял третье место вместе с представителем Челябинской области. Кроме того, Иван Золотов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Красногорск) оказался серебряным призером в весе до 73 кг.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в рамках федеральной программы «Спорт России», их проводят с 2019 года в рамках масштабного проекта по сохранению памяти о выдающихся деятелях ленинградского и петербургского дзюдо. Победителям предоставили право на присвоение звания «Мастер спорта России» и путевки на Кубок и чемпионат России по дзюдо.

