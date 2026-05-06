Молодых специалистов Московской области приглашают к участию в конкурсе «УМНИК»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о приеме заявок на конкурс «УМНИК‐2026» в рамках программы «Участник молодежного научно‐инновационного конкурса». Инициатива нацелена на поиск и поддержку талантливых молодых инноваторов — студентов, аспирантов и ученых, чьи идеи способны дать импульс развитию отечественной науки и технологий.

Принять участие в состязании могут специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Фонд содействия инновациям готов оказать грантовую поддержку перспективным исследованиям и помочь с практической реализацией наиболее перспективных проектов. Это отличная возможность для молодежи воплотить свои научные замыслы в жизнь, получить финансирование и экспертное сопровождение.

Тематика конкурса охватывает ряд стратегически важных для страны направлений. Участники могут представить разработки в сфере цифровых технологий, предложить инновационные решения в медицине и технологиях здоровьесбережения, поработать над созданием новых материалов и химических технологий. Также приветствуются проекты в области интеллектуальных производственных технологий и новых приборов, биотехнологий и ресурсосберегающей энергетики. Каждое из этих направлений сегодня играет ключевую роль в развитии экономики и повышении качества жизни людей.

Подать заявку на участие необходимо до 27 мая. Сделать это можно онлайн по адресу. Детали программы - в презентации.

