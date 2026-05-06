Уфа провожает в последний путь председателя Госсобрания: сотни людей несут цветы к зданию парламента

В столице Башкортостана в среду, 6 мая, проходит церемония прощания с председателем Государственного Собрания — Курултая республики, сообщил mkset.ru со ссылкой на законодательное ведомство. Люди несут цветы, чтобы отдать дань уважения человеку, которого глава Башкортостана Радий Хабиров при жизни называл «старшим братом» для всей управленческой команды региона.

По информации издания, траурная церемония началась в 9 часов утра. К зданию парламента пришли сотни жителей республики, коллеги покойного, представители различных министерств и ведомств. В 11:00 начался траурный митинг и гражданская панихида. В связи с проведением мероприятия в центре Уфы введены временные ограничения для автомобильного движения.

По данным издания, выдающийся государственный деятель Константин Толкачев, который без малого три десятилетия возглавлял законодательную власть региона, скончался 4 мая. Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.

