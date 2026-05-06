В Раменском прокуратура направила в суд дело о краже денег с утерянной банковской карты

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о краже денег с утерянной банковской карты, обвинительное заключение утвердили в отношении 31-летнего местного жителя — его обвиняют по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в январе 2025 года он нашел банковскую карту с наклеенным на нее пин-кодом возле магазина на территории города Старобельска Луганской области. После этого он вернулся домой в город Раменское, снял с карты 413 тыс. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению. Дело направили в Раменский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.