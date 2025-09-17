Героический «Карабах», перестрелка «Ювентуса» и «Боруссии», мучения «Реала»: как стартовала Лига чемпионов

Невероятный камбэк «Карабаха»

Азербайджанский «Карабах» одержал первую победу в основной сетке Лиги чемпионов. Причем случилось это в гостях, против топ-команды.

В Лиссабоне «Бенфика» уже к 16-й минуте вела 2:0, забили Энцо Барренечеа и Эвангелос Павлидис. Но «Карабах» не собирался сдаваться. Еще в первом тайме Леандру Андраде отыграл один мяч, в начале второго — Камило Дуран сравнял счет.

«Бенфика» шла вперед, пытаясь вернуть преимущество. Но на 86-й минуте украинский полузащитник Алексей Кащук оказался расторопнее всех в штрафной — 3:2, удивительная победа «Карабаха».

Леандру Андраде отметил, что после того, как счет стал 1:2, «Карабах» обрел уверенность в своих силах.

«Надо верить в то, что все возможно, даже если это и кажется сложным», — сказал нападающий «Карабаха».

Восемь голов за тайм

Фото: [ Душан Влахович / УЕФА ]

Первый тайм матча «Ювентус» — «Боруссия» прошел с небольшим преимуществом хозяев, но голов не было. Зато после перерыва игра раскрылась.

Карим Адейеми вывел «Боруссию» вперед, Кенан Йылдыз сравнял. Затем команды еще раз обменялись забитыми мячами — Феликс Нмечи и Душан Влахович. Дортмундцы в третий раз вышли вперед после удара Яна Коуто, а на 86-й минуте, казалось, «Ювентус» был приговорен — Рами Бенсебайни реализовал пенальти.

Однако в компенсированное время туринцы забили два гола. Героем матча стал Влахович, вначале сделал дубль, а затем ассистировал Ллойду Келли. Кажется, сербский форвард набирает форму: в трех матчах Серии А у него уже было два гола.

«Реал» все еще ищет себя

«Реал» при Хаби Алонсо еще ищет свою игру, но пока побеждает. В чемпионате Испании одолели, пусть и не без труда, «Осасуну», «Овьедо», «Мальорку» и «Реал Сосьедад».

В домашнем матче Лиги чемпионов Королевский клуб мучился с «Марселем». «Реал» атаковал, но с игры не забил ни разу. Более того, после одной контратак гости вышли вперед — отличился Тимоти Веа.

Фото: [ Килиан Мбаппе / УЕФА ]

У «Реала» самым активным был Килиан Мбаппе. Еще в первом тайме он реализовал первый пенальти, а на 81-й минуте принес победу команде (2:1) еще одним ударом с точки. К тому времени «Реал» играл в меньшинстве, красную карточку за стычку с вратарем соперника получил Дани Карвахаль.

«Этот матч вместил очень многое. Мы выдали ударные первые полчаса. Прессинг был — просто супер, создали много голевых моментов. Потом игра выравнялась. Мы перестали создавать прежнее количество моментов, но мне очень понравилось, как мы продолжали работать вплоть до эпизода с красной карточкой. Это была наша ошибка. Надо работать над тем, чтобы такое не повторялось», — сказал после матча Хаби Алонсо.

Другие результаты

«Арсенал» справился на выезде с «Атлетиком» (2:0). В концовке матча отличились вышедшие на замену Габриэл Мартинелли и Леонардо Троссард.

Бельгийский «Юнион», проводивший первый матч на основном этапе Лиги чемпионов, неожиданно уверенно разобрался на выезде с ПСВ — 3:1. Промис Дэвид открыл счет с пенальти уже в дебюте встречи, Ануар Аит-Эль-Хадж забил второй еще в первом тайме. В концовке «Юнион» довел счет до крупного после гола Кевина Мак Аллистера. Лишь на последней минуте голландцы размочили счет — Рубен ван Боммел.

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Вильярреал». Все решилось уже на третьей минуте, когда вратарь гостей Луис Жуниор выронил мяч в ворота после прострела Лукаса Бергвалля.