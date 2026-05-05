«Театр — живой организм»: Надежда Бабкина рассказала о приглашении в свой театр Ольги Бузовой

Народная артистка РСФСР, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем подходе к управлению театром, приглашении новых звезд и роли артиста в современном обществе.

В беседе с LIFE она отметила, что театр — это живой организм, который должен постоянно меняться и впускать свежие силы.

«Ввод нового артиста помогает открыть спектакль с новой стороны, добавить новые смысловые оттенки», — объяснила она.

В последнее время в труппе «Русской песни» появились Мария Голубкина, Ольга Бузова, Наталья Егорова, Кирилл Дыцевич и другие артисты. Особый резонанс вызвало приглашение Бузовой на роль Людочки в легендарные «Покровские ворота». Бабкина призналась, что увидела в телеведущей и певице сценический потенциал.

«Ее Людочка требует наивности и легкости, и она справилась», — отметила Бабкина.

Народная артистка доверяет своей интуиции и не боится скептицизма.

Говоря о развитии молодых артистов, Бабкина привела в пример Арсения Климова, который раскрылся в новых амплуа. Она также рассказала об эксперименте в спектакле «Ай да Пушкин! Ай да…!», где Валентина Безух сыграла весь путь героини от молодости до зрелости, а сама Бабкина озвучивала повзрослевшую Наину за кулисами, создав живой симбиоз двух артисток.

Отвечая на вопрос о растущем интересе молодежи к артистам прошлых десятилетий, Бабкина связала это с модой на ностальгию, усталостью от одноразовой музыки и запросом на сильные личности.

«Сцена требует не только энергии молодости, но и прожитой жизни, внутренней глубины», — уверена она.

Что касается искусственного интеллекта (ИИ), Бабкина не видит в нем угрозы для театра: живое искусство может тронуть, а неживое — нет. Театр существует в моменте и требует человеческого присутствия.

