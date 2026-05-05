В Подмосковье можно рассказать о деревне и получить шанс на 5 млн: стартовала национальная премия «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства России объявило о запуске национальной премии «МедиаПоле». Ее цель — через творческие медиапроекты популяризировать позитивный образ жизни и труда на сельских территориях, стимулировать развитие агропромышленного комплекса, агротуризма и экологических инициатив. Участников ждет серьезный стимул проявить себя: призовой фонд премии составляет 5 млн руб.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, к участию приглашаются граждане России старше 18 лет — блогеры, студенты, молодые авторы и журналисты, которые создают медиаконтент о жизни на селе. Проект должен вдохновлять на позитивное восприятие российской деревни, раскрывать ценность сельскохозяйственного труда, показывать привлекательность загородных территорий и их потенциал для будущего.

Подать заявку на участие можно до 30 сентября 2026 года на официальном сайте премии — медиаполе.рф. Кандидату нужно отправить ссылку на свою работу, которая ранее была опубликована в социальных сетях, СМИ или загружена в облачное хранилище. Кроме того, потребуется записать короткую видеовизитку продолжительностью не более 1 мин.: в ней необходимо представиться и кратко рассказать о сути своего проекта, связанного с темой загородной жизни.

С 30 сентября по 30 октября жюри премии рассмотрит все поступившие заявки и оценит их. Около 120 финалистов получат приглашение на двухдневную деловую программу. Кульминацией проекта станет торжественная церемония награждения авторов лучших проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.