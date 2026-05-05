Снос или ремонт не понадобится: архитектор объяснил, как старую дачу довести до состояния новой

Основатель и главный архитектор компании строительной компании Михаил Фисенко, имеющий 15-летний опыт строительства в Восточном Подмосковье, рассказал, как старый дачный дом можно довести до состояния, близкого к новому, без полного сноса.

Первым делом эксперт советует оценить фундамент и несущие конструкции. Если основание крепкое, балки целы, а стены стабильны (особенно в кирпичных и монолитных домах), строение можно реанимировать локальным усилением. Если же фундамент просел, а каркас сгнил, вложения в реконструкцию сравнятся со стройкой с нуля.

Второй обязательный шаг — полная замена инженерных систем: проводки, труб, отопления, канализации и вентиляции. Современные материалы и решения, включая элементы «умного дома», надежную теплоизоляцию и продуманное электроснабжение, убирают сырость, сквозняки и делают дом пригодным для круглогодичного проживания. Третий шаг — перепланировка и обновление внешней оболочки. Без сноса несущих стен можно объединить кухню с гостиной, добавить света, оборудовать террасу. Затем — новые окна, двери, фасад и кровля. По словам Фисенко, при сохранении коробки и грамотном подходе дом по комфорту и инженерии становится максимально близок к новому, а вложения остаются ниже, чем при строительстве с нуля.

