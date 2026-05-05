Внезапные «волны» мурашек по телу не всегда означают обычную реакцию на холод, страх или сильные эмоции, пишет Daily Mail. Врач Мартин Скарр объяснил, что, если такие приступы возникают в покое — например, во время чтения — и сопровождаются болезненностью кожи, причина может быть в работе нервной системы.

Обычно мурашки появляются из-за пиломоторного рефлекса: крошечные мышцы у основания волосков сокращаются, волоски приподнимаются, а кожа покрывается бугорками. Считается, что это эволюционный механизм, который когда-то помогал сохранять тепло и визуально казаться крупнее при угрозе.

Но в описанном доктором случае настораживает другое: кожа стала настолько чувствительной, что даже прикосновение полотенца вызывает дискомфорт. По словам врача, это похоже на кожную аллодинию — состояние, при котором нервы слишком резко реагируют на легкое раздражение.

Такая чувствительность может встречаться при опоясывающем лишае, диабете, мигрени и других состояниях, связанных с нервами. Реже внезапные мурашки бывают признаком височной эпилепсии: тогда приступы могут проявляться именно как необычные волны по коже.

Скарр советует обсудить направление к неврологу. Если причина действительно в нервной активности, подходящее противосудорожное лечение может убрать неприятные ощущения.