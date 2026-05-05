Советский ренессанс перед 9 Мая: почему молодежь скупает красные знамена и значки в Балашихе

В преддверии Дня Победы на улицах Балашихи все чаще можно увидеть советскую символику — от значков и пионерских галстуков до красных знамен с серпом и молотом. Видео с такой атрибутикой набирают тысячи просмотров, а на маркетплейсах новоделы раскупают наравне с аутентичными вещами с сайтов объявлений. Об этом пишет REGIONS.

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд объяснила феномен «советского ренессанса» коллективной памятью и поиском единства. По словам эксперта, даже те, кто не застал эпоху СССР, вовлекаются в общий порыв благодаря романтизированному образу «хороших времен» в кино и литературе. Для молодежи использование таких символов — способ ощутить принадлежность к чему-то масштабному и важному, объединяющему поколения.

Гринвальд отметила: огромную роль сыграла современная культура. Популярный жанр «попаданцев» в советское прошлое и уютная эстетика исторических реконструкций в российском кинематографе создали позитивный образ эпохи. Психологи подтверждают, что ностальгия такого рода — это механизм психики, стремящейся к стабильности и позитивным эмоциям, которые подсознательно ассоциируются с прошлым.

Особое значение советская атрибутика приобретает в канун 9 Мая. Красные флаги с золотыми звездами воспринимаются не как политический жест, а как дань памяти героям-победителям. В этом люди видят связь времен и символ великой истории страны, что объясняет массовый позитивный отклик прохожих и растущий интерес к символике ушедшей эпохи.

