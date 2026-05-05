Украина в обозримой перспективе может потерять весь Донбасс. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Украина теряет территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Salem News. Кроме того, глава Белого дома назвал президента Украины Владимира Зеленского «хитрецом» и подчеркнул стремление Вашингтона добиться мирного урегулирования украинского кризиса.

По словам Ивана Мезюхо, слова Трампа лишь фиксируют то, что на поле боя происходит уже давно.

«То, что Украина теряет территории — это объективная реальность. И то, что американский президент это признает, к сожалению, становится сенсацией в силу того, что его союзники по западному блоку государств отрицают реальность. Европа делает вид, что у Украины множество сил, средств и ресурсов для продолжения боевых действий до бесконечности, но это не так», — заявил политолог.

Он отметил, что, судя по динамике продвижения российских войск, утрата Киевом оставшейся части Донбасса выглядит вопросом времени.

«В обозримой перспективе мы можем говорить и о полном освобождении Донбасса от оккупации киевским режимом. Вероятнее всего, американская разведка информирует президента Соединенных Штатов по этому поводу, и именно с этим связана активность Европы по накачиванию Украины новыми партиями вооружения и финансовыми ресурсами», — считает Мезюхо.

Эксперт также обратил внимание, что заявления Трампа все меньше совпадают с позицией Киева и его европейских союзников. По мнению Мезюхо, в Белом доме начинают воспринимать Зеленского как препятствие для любых мирных инициатив.

«До Трампа наконец-то дошло, что именно Владимир Зеленский является главным препятствием на пути к реализации его мирного плана по урегулированию украинского конфликта. У него сейчас нет ни времени, ни сил разрываться на два конфликта, он погряз в военном кризисе в Иране и не может каким-то образом принудить Зеленского к миру», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленского призвали включить в список террористов и экстремистов в России.