Стало известно, куда собрался поступать 17-летний сын Климовой и Петренко после школы

Сын известных российских актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко решил не идти по стопам родителей: юноша, который оканчивает школу в Подмосковье, не планирует поступать в театральный вуз, выяснила газета KP.RU. Вместо этого молодой человек выбрал совершенно другую сферу — информационные технологии (IT).

Как стало известно, 17-летний сын звездных родителей всерьез увлечен программированием и намерен подать документы на факультет IT-технологий или специальность «гейм-дизайн».

Для осуществления своей мечты юноше предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике. Кроме того, его ждут вступительные испытания по специальности — практические задания в области программирования, а также собеседование. Юноша рассматривает два ведущих технических вуза столицы, которые предлагают сильные профильные программы. Окончательное решение он примет после того, как станут известны результаты экзаменов.

Напомним, что Климова и Петренко поженились 31 декабря 2004 года. В браке у них родилось двое сыновей. В 2014 году пара развелась. Несмотря на развод, оба актера продолжают успешно работать в кино.

