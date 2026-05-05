«Песни Шатунова использовали законно»: суд отклонил иск экс-владельца «Ласкового мая» к создателям «Слова пацана»

Многолетние споры вокруг наследия легендарной группы «Ласковый май» получили очередное, и, возможно, финальное развитие. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Николая Коржикова, бывшего владельца товарного знака «Ласковый май», к создателям нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и к вдове солиста Юрия Шатунова, сообщает РИА Новости. Ответчиками выступали кинокомпания «Тумач продакшн» и сама Светлана Шатунова. Истец требовал признать использование песен группы незаконным, однако суд счел иначе.

Все дело в том, что права на использование хитов были переданы создателям сериала именно Светланой Шатуновой, которая после смерти мужа законно распоряжается его творческим наследием. Коржиков подал свой иск еще в ноябре 2023 года, но к тому моменту ситуация с брендом «Ласковый май» уже кардинально изменилась.

Этот товарный знак был зарегистрирован в 2003 году, и права на него долгие годы переходили от Коржикова к Андрею Разину и обратно — словно по замкнутому кругу. Однако в июне 2023 года Роспатент по заявлению Шатуновой аннулировал бренд.

На момент аннулирования правообладателем числился именно Коржиков, но это уже не имело значения. Суд признал, что раз товарный знак утратил силу, то и претензии к использованию песен в сериале необоснованны.

Ранее сообщалось, что певица Саша Савельева вместе с мамой судится с транспортной компанией из-за травмы женщины.